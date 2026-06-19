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    هيئة البث الصهيونية: تحقيق للجيش الاسرائيلي يشير الى استهداف حزب الله دبابة قتل فيها ضابط و3 جنود بقذيفة مضادة للدروع

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