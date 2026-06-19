الرئيس عون يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء ويبحث تطورات الجنوب مع مسؤولين

تسلم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أوراق اعتماد كل من سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري، وسفير الجزائر عريف خميسي، وسفيرة سويسرا نيكول رودر.

كما استقبل في قصر بعبدا المحافظ منصور ضو على رأس وفد من اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، حيث جرى البحث في شؤون الاتحاد في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.

وفي سياق اللقاءات، استقبل الرئيس عون الوزير السابق غازي العريضي والسفير المصري علاء موسى، وتم التطرق إلى عدد من الملفات السياسية، ولا سيما مسألة وقف إطلاق النار واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

المصدر: موقع المنار