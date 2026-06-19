الجمعة   
   19 06 2026   
   4 محرم 1448   
   بيروت 18:49
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الشيخ قاسم: جماعة نهج الحسين لا يردون على جماعة نهج يزيد

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ قاسم: ارفع راسك أنت مقاوم الله الناصر لا تساوم

      الشيخ قاسم: ارفع راسك أنت مقاوم الله الناصر لا تساوم

      الشيخ قاسم: أن نمنع العدو من تحقيق هدفه وأن تشعل دماء الشهداء قلوب المؤمنين بالمسؤولية وحفظ الأمانة فهو نصر

      الشيخ قاسم: أن نمنع العدو من تحقيق هدفه وأن تشعل دماء الشهداء قلوب المؤمنين بالمسؤولية وحفظ الأمانة فهو نصر

      الشيخ قاسم: قد لا نرى نصرا ماديا ساطعا وساحقا إلا مع الإمام المهدي ولكننا نرى مراتب للنصر تتحقق

      الشيخ قاسم: قد لا نرى نصرا ماديا ساطعا وساحقا إلا مع الإمام المهدي ولكننا نرى مراتب للنصر تتحقق