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    المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية حمّل المسؤولية المباشرة للولايات المتحدة عن الاعتداءات الصهيونية في جنوب لبنان

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