الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة: حاول العدو من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله التعويضَ عن فشله في مختلف الساحات، كما يسعى جاهداً للفصل بين جبهات المقاومة، ولكنه عبثاً يحاول