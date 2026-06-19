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    الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة: حاول العدو من خلال مواصلة جرائمه واحتلاله التعويضَ عن فشله في مختلف الساحات، كما يسعى جاهداً للفصل بين جبهات المقاومة، ولكنه عبثاً يحاول

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