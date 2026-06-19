الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة: نحيّي سواعد مجاهدي حزب الله الذين كبّدوا العدو الصهيوني خسائر فادحة ولا يزالون، في إطار التصدي البطولي للعدوان على لبنان وشعبه وسيادته