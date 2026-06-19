‏الرئيس جوزاف عون: ما نشهده اليوم في الجنوب والبقاع من توسع للاعتداءات الاسرائيلية يشكل تصعيداً خطيراً ومداناً ويستهدف عملياً كل المحاولات الجارية لتثبيت وقف اطلاق النار