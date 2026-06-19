المقاومة الإسلامية: يلجأ العدوّ تعويضًا عن عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة وللتغطية على فشله وخسائره في ميدان القتال إلى ارتكاب المجازر ضد المدنيّين واستهداف القرى الآمنة