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    المقاومة الإسلامية: يلجأ العدوّ تعويضًا عن عجزه في مواجهة مجاهدي المقاومة وللتغطية على فشله وخسائره في ميدان القتال إلى ارتكاب المجازر ضد المدنيّين واستهداف القرى الآمنة

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