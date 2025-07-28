الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 10:16
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    مراسل المنار: شهيدان وعدد من الجرحى في استهداف طائرات الاحتلال مبنى في أرض الشنطي شمال غرب مدينة غزة