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    اعلام العدو: مقتل 4 جنود “اسرائيليين” بينهم قائد كتيبة بصواريخ مضادة للدروع أطلقها حزب الله خلال الليل

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