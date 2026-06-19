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    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لن نتوقف عن العمل حتى يتم استيفاء حقوق الشعب الإيراني والقصاص لدماء قائدنا الشهيد بشكل كامل

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