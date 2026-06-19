المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لن نتوانى في تنفيذ توجيهات وأوامر قائد الثورة ولا سيما فيما يتعلق بصون حقوق الشعب ومحور المقاومة والمضي قدمًا في المفاوضات المستقبلية بما يراعي مصالح وهواجس البلاد