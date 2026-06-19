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    المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: لن نتوانى في تنفيذ توجيهات وأوامر قائد الثورة ولا سيما فيما يتعلق بصون حقوق الشعب ومحور المقاومة والمضي قدمًا في المفاوضات المستقبلية بما يراعي مصالح وهواجس البلاد

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