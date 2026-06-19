المقاومة الإسلامية:‏ بعد الكمين القاتل لقوة من جيش العدو عند محاولتها التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر استهدفنا مجددًا قوة “إسرائيلية” ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى وحققنا إصابات مؤكدة