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    المقاومة الإسلامية:‏ بعد الكمين القاتل لقوة من جيش العدو عند محاولتها التسلل باتجاه الجهة الشمالية لمرتفع علي الطاهر استهدفنا مجددًا قوة “إسرائيلية” ثانية حاولت التقدم لسحب القتلى والجرحى وحققنا إصابات مؤكدة

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