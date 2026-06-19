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    المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استدرجوا القوة نحو منطقة المقتل ثم تعاملوا معها بالأسلحة المختلفة مستهدفين ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجّهة ما أدّى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها

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