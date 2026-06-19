المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استدرجوا القوة نحو منطقة المقتل ثم تعاملوا معها بالأسلحة المختلفة مستهدفين ثلاث دبابات ميركافا بصواريخ موجّهة ما أدّى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها