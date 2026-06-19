مراسل المنار: تواصل المقاومة التصدي للهجوم مطلقةً صليات صاروخية متتالية استهدفت تجمعات وآليات العدو عند أطراف كفرتبنيت وحققت إصابات مباشرة مؤكدةً استمرارها في منع أي تقدم ميداني للعدو