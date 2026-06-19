مراسل المنار : تحت غطاء ناري كثيف من القصف المدفعي والقذائف الفوسفورية والمضيئة يواصل العدو الإسرائيلي محاولاته التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر بعد أسابيع من الإخفاق في الوصول إليها