الجمعة   
   19 06 2026   
   4 محرم 1448   
   بيروت 01:47
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قاليباف: إننا أهل للصمود لتحقيق الشروط والخطوط الحمراء المقررة وكسب مصالح الشعب الإيراني

      مواضيع ذات صلة

      الرئيس الإيراني: خطاب آية الله الخامنئي خريطة طريق لحماية المصالح الوطنية في المفاوضات

      الرئيس الإيراني: خطاب آية الله الخامنئي خريطة طريق لحماية المصالح الوطنية في المفاوضات

      مراسل المنار: تواصل المقاومة التصدي للهجوم مطلقةً صليات صاروخية متتالية استهدفت تجمعات وآليات العدو عند أطراف كفرتبنيت وحققت إصابات مباشرة مؤكدةً استمرارها في منع أي تقدم ميداني للعدو

      مراسل المنار: تواصل المقاومة التصدي للهجوم مطلقةً صليات صاروخية متتالية استهدفت تجمعات وآليات العدو عند أطراف كفرتبنيت وحققت إصابات مباشرة مؤكدةً استمرارها في منع أي تقدم ميداني للعدو

      مراسل المنار : تحت غطاء ناري كثيف من القصف المدفعي والقذائف الفوسفورية والمضيئة يواصل العدو الإسرائيلي محاولاته التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر بعد أسابيع من الإخفاق في الوصول إليها  

      مراسل المنار : تحت غطاء ناري كثيف من القصف المدفعي والقذائف الفوسفورية والمضيئة يواصل العدو الإسرائيلي محاولاته التقدم باتجاه مرتفعات علي الطاهر بعد أسابيع من الإخفاق في الوصول إليها  