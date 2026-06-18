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    قائد الثورة: سننتظر تحقق الشروط في المذكرة لكن المفاوضات المستقبلية بحضور الطرفين لا تعني قبولنا رأي العدو

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