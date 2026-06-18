قائد الثورة : كان لي رأيٌ آخرُ بطبيعة الحال غير أنني أصدرتُ الإذن بذلك من منطلق الالتزام الذي قطعه بزكشيان بوصفه رئيساً للمجلس الأعلى للأمن القومي