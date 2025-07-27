الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 01:08
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    القوات المسلحة اليمنية: المرحلة الرابعة تشمل استهداف كافة السفن التابعة لأي شركة تتعامل مع موانئ العدو الإسرائيلي بغض النظر عن جنسيتها وفي أي مكان تطاله أيدي قواتنا