الإثنين   
   28 07 2025   
   3 صفر 1447   
   بيروت 01:09
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    بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن خيارات تصعيدية مهمة بشأن ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة وتجويع، في تمام الساعة 11:50م بعد قليل