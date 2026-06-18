المقاومة الإسلامية:‏ نؤكد ان قوات العدو لا تزال تتواجد عند الأطراف الجنوبية لبلدة كفرتبنيت لجهة أرنون وأن منطقة كفرتبنيت – علي الطاهر ستبقى عصيّة على توغل العدو وسيسطر المجاهدون فيها ملاحم كربلائية دفاعا عن بلدهم وشعبهم