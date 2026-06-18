المقاومة الإسلامية:‏ عند الساعة 1:50 من فجر اليوم الخميس وأثناء محاولة العدو التحشيد مجددا عند منطقة المعبر، استهدف المجاهدون دبابة ميركافا بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابة مؤكدة ما أجبر القوة المتحشدة على الانسحاب من المنطقة