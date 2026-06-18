غرفة عمليات المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا تصدوا لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحرّكات وتحشّدات العدوّ بالصواريخ والمسيّرات والمحلّقات الانقضاضيّة ممّا كبّد العدوّ خسائر كبيرة بين ضبّاطه وجنوده وفي آليّاته