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    غرفة عمليات المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا تصدوا لجميع هذه المحاولات عبر استهداف تحرّكات وتحشّدات العدوّ بالصواريخ والمسيّرات والمحلّقات الانقضاضيّة ممّا كبّد العدوّ خسائر كبيرة بين ضبّاطه وجنوده وفي آليّاته

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