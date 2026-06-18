الخميس   
   18 06 2026   
   3 محرم 1448   
   بيروت 14:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: الجيش اللبناني فجر في الغندورية ذخائر من مخلفات العدوان الصهيوني على لبنان

      مواضيع ذات صلة

      بلدة الشهابية تعطي المياه مجانا لأصحاب التركتورات للتخفيف عن الأهالي

      بلدة الشهابية تعطي المياه مجانا لأصحاب التركتورات للتخفيف عن الأهالي

      فتح الطرقات في شقرا ودوبيه لتسهيل حركة تنقل الأهالي

      فتح الطرقات في شقرا ودوبيه لتسهيل حركة تنقل الأهالي

      إعادة فتح هرمز تحرّر إمدادات نفط كبيرة وتضغط على الأسعار

      إعادة فتح هرمز تحرّر إمدادات نفط كبيرة وتضغط على الأسعار