الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 22:02
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    الحية: أمام تنكر العدو لنتائج الجولة الأخيرة من المفاوضات لا معنى لاستمرار المفاوضات تحت الحصار والإبادة والتجويع