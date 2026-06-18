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    القناة 12 العبرية: الحدث الذي قُتل فيه جندي وأُصيب 7 آخرين بينهم نائب قائد الفرقة 36 وقع في قرية الطيبة، وتشير التقديرات بأن عناصر حزب الله تسللوا إلى القرية وزرعوا العبوة

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