وسائل إعلام إسرائيلية: أُصيب نائب قائد الفرقة 36، برتبة عقيد؛ وقائد كتيبة في فوج النقل 556، وهو ضابط احتياط برتبة مقدم؛ بالإضافة إلى أحد جنود الاحتياط الآخرين، بجروح متوسطة.