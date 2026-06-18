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    كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز: الأيام الـ60 المقبلة قد تحمل تحديات أثناء العمل على صياغة التفاصيل المهمة

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