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    انخفاض خام برنت ليصل إلى 78.66 دولارا للبرميل بعد الاعلان عن توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن

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