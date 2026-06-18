رئيس الوزراء الباكستاني: بالغ احترامي وتقديري لسماحة آية الله السيد مجتبى الخامنئي القائد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية وللرئيس مسعود بزشكيان على حكمتهما وبعد نظرهما ‌‌‎