الخميس   
   18 06 2026   
   3 محرم 1448   
   بيروت 02:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    بقائي: مسؤولية الولايات المتحدة أن تجبر الكيان الصهيوني على احترام التعهدات التي قدمتها لإيران في هذه الوثيقة

      مواضيع ذات صلة

      ترامب أثناء مغادرته قصر فرساي: لقد وقعت مذكرة التفاهم مع إيران

      ترامب أثناء مغادرته قصر فرساي: لقد وقعت مذكرة التفاهم مع إيران

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

      قوات الاحتلال تقتحم بلدة سبسطية شمال غرب نابلس

      تسنيم تنشر نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية

      تسنيم تنشر نص مذكرة تفاهم إسلام آباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية