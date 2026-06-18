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    المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: في البند الأول من مذكرة التفاهم ورد اسم لبنان 3 مرات كما تم التأكيد على احترام السلامة الإقليمية وسيادة لبنان

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