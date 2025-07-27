الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 20:29
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    القسام: بعد عودتهم من خطوط القتال أكد مجاهدونا استهداف برج دبابة “ميركفاه” بقذيفة تاندوم شرق مدينة جباليا شمال القطاع بتاريخ 2025/7/21م