الخميس   
   18 06 2026   
   3 محرم 1448   
   بيروت 00:52
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    حركة الجهاد الاسلامي: الإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية المجازر التي يرتكبها العدو الاسرائيلي

      مواضيع ذات صلة

      بقائي: نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أصبح الآن نهائياً ورسمياً لأن الطرفين قد وقّعا عليه

      بقائي: نص مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة أصبح الآن نهائياً ورسمياً لأن الطرفين قد وقّعا عليه

      بقائي: توقيع مذكرة التفاهم جرى رقمياً ولن يقام مراسم توقيع في سويسرا

      بقائي: توقيع مذكرة التفاهم جرى رقمياً ولن يقام مراسم توقيع في سويسرا

      المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: في البند الأول من مذكرة التفاهم ورد اسم لبنان 3 مرات كما تم التأكيد على احترام السلامة الإقليمية وسيادة لبنان

      المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: في البند الأول من مذكرة التفاهم ورد اسم لبنان 3 مرات كما تم التأكيد على احترام السلامة الإقليمية وسيادة لبنان