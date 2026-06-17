الأربعاء   
   17 06 2026   
   2 محرم 1448   
   بيروت 21:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية الإيرانية: على أمريكا رفع الحصار البحري وعدم مضايقة سفننا خلال 30 يوما وهو أمر بدأت بتنفيذه

      مواضيع ذات صلة

      الشيخ الخطيب: لإرساء نهج جديد من التعاطي يأخذ فيه لبنان موقعه المستحق

      الشيخ الخطيب: لإرساء نهج جديد من التعاطي يأخذ فيه لبنان موقعه المستحق

      إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: سيكون من الصعب على ‘إسرائيل” البقاء في الشريط الأمني داخل لبنان وفق الصيغة الحالية للاتفاق الاميركي الايراني

      إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: سيكون من الصعب على ‘إسرائيل” البقاء في الشريط الأمني داخل لبنان وفق الصيغة الحالية للاتفاق الاميركي الايراني

      مراسل المنار: عدد من آليات العدو الاسرائيلي تتقدم باتجاه الاطراف الشرقية لبلدة كفرشوبا في جنوب لبنان

      مراسل المنار: عدد من آليات العدو الاسرائيلي تتقدم باتجاه الاطراف الشرقية لبلدة كفرشوبا في جنوب لبنان