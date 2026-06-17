الأربعاء   
   17 06 2026   
   2 محرم 1448   
   بيروت 19:54
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      تقرير مصور | ميسي يقود الأرجنتين إلى بداية مثالية في كأس العالم بثلاثية تاريخية

      تقرير مصور | ميسي يقود الأرجنتين إلى بداية مثالية في كأس العالم بثلاثية تاريخية

      عز الدين أطلقت توصيات نيابية لمواجهة تداعيات الحرب والنزوح على الأطفال

      عز الدين أطلقت توصيات نيابية لمواجهة تداعيات الحرب والنزوح على الأطفال

      رابطة متعاقدي الأساسي ردا على كرامي: الكيدية لا تبني تربية ولا وزارة ولا وطنا

      رابطة متعاقدي الأساسي ردا على كرامي: الكيدية لا تبني تربية ولا وزارة ولا وطنا