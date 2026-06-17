جيش العدو الاسرائيلي: إصابة 5 جنود بانفجار مسيّرتين لحزب الله في جنوب لبنان

اعلن جيش العدو ما وصفها “تفاصيل الحادث الذي أسفر عن إصابة خمسة جنود صباح اليوم” .

وقال “حوالي الساعة السادسة صباحاً، انفجرت طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من دبابة تابعة للواء جفعاتي القتالي في منطقة كفرتبنيت جنوب لبنان. نتيجةً لشظايا الانفجار، أُصيب أربعة جنود، وتم إجلاؤهم بشكل منظم لتلقي العلاج الطبي في المستشفى. بعد دقائق، انفجرت طائرة مسيرة مفخخة أخرى على مركبة الإجلاء. نتيجةً لذلك، أُصيب جندي آخر من الجيش الإسرائيلي وتم إجلاؤه أيضاً.”

واضاف “شنت قوات الجيش الإسرائيلي هجوماً مدفعياً على مواقع في المنطقة.”

يذكر ان قوات العدو بادرت منذ الدقائق الاولى لوقف اطلاق النار منذ يومين الى خرقه وتكرر ذلك مرات عديدة عبر محاولات التقدم او الغارات والقصف. وتصدت المقاومة لتقدم العدو لا سيما في اطراف كفرتبنيت وشنت عدة هجمات.