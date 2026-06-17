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   2 محرم 1448   
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    التلفزيون الإيراني: 3 ناقلات نفط إيرانية تبلغ حمولتها 5 ملايين برميل من النفط الخام عبرت  مضيق هرمز

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