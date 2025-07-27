الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 17:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: تخلق الأعذار وتروج للكذب ضد “إسرائيل” ولا تسمح بإدخال المساعدات