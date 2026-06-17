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   2 محرم 1448   
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    تشييع الشهيد المجاهد قاسم زعيتر في بلدة الكنيسة وسط تأكيد على نهج المقاومة

    شيّع حزب الله وأهالي بلدة الكنيسة والبلدات المجاورة الشهيد المجاهد قاسم محمد ديب زعيتر، في موكب حاشد عكس مشاعر الوفاء لتضحيات الشهداء والتمسك بخيار المقاومة.

    وانطلق موكب التشييع من أمام منزل الشهيد، تتقدمه الخيالة وحملة الرايات والصور، فيما صدحت الهتافات الحسينية ونداءات التلبية على طول مسار التشييع وصولاً إلى جبانة البلدة.

    وتخللت مراسم التشييع وقفة تكريمية للشهيد، أدّت خلالها ثلة من المجاهدين قسم البيعة والوفاء، تأكيداً على مواصلة النهج الذي سار عليه الشهداء والالتزام بقيم التضحية والثبات.

    وأُقيمت الصلاة على الجثمان الطاهر قبل أن يُحمل على الأكتاف ويوارى الثرى في جبانة البلدة، وسط حضور شعبي وفعاليات دينية واجتماعية، وفي أجواء امتزج فيها الحزن بالفخر والاعتزاز بعطاءات الشهداء وتضحياتهم.

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