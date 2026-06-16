قيادة مقر خاتم الأنبياء: الجيش الإرهابي التابع للنظام الصهيوني قام خلال اليومين الماضيين بخرق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان 84 مرة،ولا يزال يواصل جرائمه وقتل الشعب اللبناني المظلوم