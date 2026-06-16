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    وزارة الخارجية الإيرانية: عراقجي ونظيره العماني بحثا في اتصال مذكرة التفاهم وأكدا مواصلة التنسيق لدعم الاستقرار الإقليمي

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