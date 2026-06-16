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   1 محرم 1448   
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    سماحة الشيخ قاسم: إيران نصيرة الحق والمقاومة والمستضعفين ولو احتذى طريقها آخرون لما تجبَّرت أميركا و”إسرائيل” ولما بقي الاحتلال الصهيوني جاثمًا على أرض فلسطين والقدس

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