سماحة الشيخ قاسم: إيران نصيرة الحق والمقاومة والمستضعفين ولو احتذى طريقها آخرون لما تجبَّرت أميركا و”إسرائيل” ولما بقي الاحتلال الصهيوني جاثمًا على أرض فلسطين والقدس