الشيخ قاسم لـ قاليباف: اشكركم بصفتكم كبير المفاوضين مع فريق عملكم المباشر ومنهم وزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي راجيًا إيصال الشكر والامتنان إلى القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله) الذي غمرنا باهتمامه