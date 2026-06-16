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الشيخ قاسم لـ قاليباف: اشكركم بصفتكم كبير المفاوضين مع فريق عملكم المباشر ومنهم وزير الخارجية الدكتور عباس عراقجي راجيًا إيصال الشكر والامتنان إلى القائد آية الله السيد مجتبى الخامنئي (دام ظله) الذي غمرنا باهتمامه
16-06-2026 15:43 مساءً
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