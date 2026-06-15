الإثنين   
   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 23:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    “اتحاد نقابات المزارعين” في لبنان يشجب اغتيال العدو الاسرائيلي للمزارع عماد ياسين

      دان “اتحاد نقابات المزارعين في لبنان” – (إنماء) في بيان له الاثنين الجريمة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي باغتيال المزارع الشهيد عماد أحمد ياسين في بلدة عدشيت الجنوبية.

      وقال الاتحاد “نشجب الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهدافه المزارع المواطن عماد أحمد ياسين، صاحب مزارع ياسين للدواجن، في غارة معادية استهدفت مزرعته في بلدة عدشيت الجنوبية، ما أدى إلى استشهاده أثناء ممارسته عمله في أرضه ومصدر رزقه”.

      وأضاف الاتحاد ان “هذا الاعتداء الإجرامي يؤكد مجدداً الطبيعة العدوانية لهذا العدو، الذي يستهدف الإنسان والأرض وكل مقومات الصمود في الجنوب اللبناني”، وتابع ان “استهداف المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية ليس حدثاً عابراً، بل يندرج في سياق الحرب المفتوحة على البيئة الحاضنة للمقاومة وعلى القطاعات المنتجة التي تشكل ركناً أساسياً من أركان الثبات الوطني”.

      وأكد الاتحاد أن “المزارعين سيواصلون التمسك بأرضهم واستثمار حقولهم رغم التهديدات والاعتداءات، وفاءً لدماء الشهداء وحفاظاً على حق لبنان في أرضه وسيادته وثرواته”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      نتنياهو في مأزق التفسير… صعوبة في إقناع الإسرائيليين بمجريات المشهد

      نتنياهو في مأزق التفسير… صعوبة في إقناع الإسرائيليين بمجريات المشهد

      تقرير مصور | عودة الأهالي إلى البقاع الغربي لتفقد منازلهم بعد توقف العدوان

      تقرير مصور | عودة الأهالي إلى البقاع الغربي لتفقد منازلهم بعد توقف العدوان

      الجيش اللبناني يوسّع انتشاره جنوباً ويثبّت نقطة متقدمة في بيت ياحون

      الجيش اللبناني يوسّع انتشاره جنوباً ويثبّت نقطة متقدمة في بيت ياحون