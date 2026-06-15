“اتحاد نقابات المزارعين” في لبنان يشجب اغتيال العدو الاسرائيلي للمزارع عماد ياسين

دان “اتحاد نقابات المزارعين في لبنان” – (إنماء) في بيان له الاثنين الجريمة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي باغتيال المزارع الشهيد عماد أحمد ياسين في بلدة عدشيت الجنوبية.

وقال الاتحاد “نشجب الجريمة النكراء التي ارتكبها العدو الإسرائيلي باستهدافه المزارع المواطن عماد أحمد ياسين، صاحب مزارع ياسين للدواجن، في غارة معادية استهدفت مزرعته في بلدة عدشيت الجنوبية، ما أدى إلى استشهاده أثناء ممارسته عمله في أرضه ومصدر رزقه”.

وأضاف الاتحاد ان “هذا الاعتداء الإجرامي يؤكد مجدداً الطبيعة العدوانية لهذا العدو، الذي يستهدف الإنسان والأرض وكل مقومات الصمود في الجنوب اللبناني”، وتابع ان “استهداف المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية ليس حدثاً عابراً، بل يندرج في سياق الحرب المفتوحة على البيئة الحاضنة للمقاومة وعلى القطاعات المنتجة التي تشكل ركناً أساسياً من أركان الثبات الوطني”.

وأكد الاتحاد أن “المزارعين سيواصلون التمسك بأرضهم واستثمار حقولهم رغم التهديدات والاعتداءات، وفاءً لدماء الشهداء وحفاظاً على حق لبنان في أرضه وسيادته وثرواته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام