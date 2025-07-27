الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 08:02
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    ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة البركة جنوبي دير البلح إلى 4