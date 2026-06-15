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   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
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    مراسل المنار: قوة صهيونية تقدمت من البياضة لتتمركز قرب مركز قوات اليونيفيل عند نقطة الحمرا شمالا وتنفذ عملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة باتجاه بلدة بيوت السياد

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