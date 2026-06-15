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   29 ذو الحجة 1447   
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    حزب الله: على العدو الإسرائيلي أن يفهم أن لا عودة إلى ما قبل الثاني من آذار وأن المقاومة لن تقبل بأي عدوان وستبقى متمسكة بحق لبنان المشروع والثابت في الدفاع عن أرضه وشعبه وسيادته حتى تحقيق الانسحاب الكامل وعودة الأسرى

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