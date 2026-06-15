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    تقارير مصورة

    طهران تواكب مرحلة ما بعد التفاهم… وقراءات إيرانية لنتائج الاتفاق

    في أعقاب إعلان التوصل إلى الصيغة النهائية لمذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة، تتجه الأنظار إلى طهران لمتابعة أبعاد هذا التطور وانعكاساته السياسية والإقليمية، في ظل تأكيد المسؤولين الإيرانيين أن ما تحقق جاء نتيجة الصمود والميدان والتوازنات التي فرضتها المرحلة الماضية.

    كما تتواصل في الأوساط السياسية والإعلامية الإيرانية القراءات بشأن مستقبل المنطقة، وموقع لبنان ضمن التفاهمات الجديدة، إضافة إلى تداعيات الاتفاق على مسار الأحداث في المرحلة المقبلة.

    ولمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من طهران مراسلنا حسن حيدر.

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